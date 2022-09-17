Exatlón: El multimedallista que apunta a lo más alto en la nueva temporada.

Cada día estamos más cerca de que comience la nueva temporada de Exatlón México, misma que apunta a ser una de las más grandes de la historia, pues los atletas que han confirmado su asistencia en las playas más demandantes de la televisión mexicana son grandes figuras en sus disciplinas.

¡Toño Rosique nos da la EXCLUSIVA y detalla cómo le dio el anillo de compromiso a su novia Michelle Saide!

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Exatlón México regresa con nuevos atletas, pero también nuevas dinámicas que van a retar a todos a dejar todo su esfuerzo en los circuitos que harán que los fans estén más emocionados de ver a sus deportistas pasar por ellos.

Nuestro querido Antonio Rosique, nos adelantó varias de las sorpresas que vamos a poder ver en la nueva temporada de Exatlón México, todo esto en su más reciente visita al foro de Venga La Alegría.

Vamos a tener una temporada de evolución, vamos por el sexto año y siempre los ciclos de 5 años; nuevas historias, nuevos valores, hay muchos jóvenes que han estado levantando la mano, en muchos rincones del país, los últimos 5 años. Estamos en la cuenta regresiva, 3 de octubre, 7:30 de la noche por Azteca UNO, el gran inicio de la nueva temporada del Exatlón, vamos con nuevos valores

Germán Sánchez llega a las playas de Exatlón México.

Siempre con el compromiso de llevar a los mejores atletas a las playas de Exatlón México, en la nueva temporada nos van a sorprender con el arribó del multimedallista Germán Sánchez, quien ha regalado grandes alegrías a los mexicanos con su participación en los Juegos Olímpicos.

El clavadista de 30 años se va a integrar al equipo rojo, donde tendrá que demostrar su gran nivel para poder ser uno de los líderes y destacar en el reality deportivo más visto de México.

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Germán Sánchez, fue medallista olímpico en Londres 2012 y estuvo presente en la justa durante Río 2016, pero ahora tendrá otro gran reto en su carrera al sumarse a Exatlón México.

