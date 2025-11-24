“No soy quién para decirte cuáles tienen que ser tus objetivos de entrenamiento”. El mensaje de Andrea para motivar a su fan tras su salida de Exatlón

Reciente Andrea se tuvo que despedir de Exatlón México, y desde entonces ha tomado la decisión de compartir más de su vida con la que busca impulsar a sus seguidores, como los demostró recientemente, al señalar que “Nadie puede decirle a otra persona cuál debe ser su objetivo de entretenimiento”. y que cada motivo para ejercitarse es válido: ya sea por salud, rendimiento, estética o simplemente para liberar estrés. Con esta reflexión, Andrea busca inspirar a todos sus fans a encontrar su propio camino.

La importancia del entrenamiento de fuerza

La atleta destacó la relevancia que tiene el entretenimiento, especialmente en las mujeres, quienes advierten que, muchas veces, reciben mensajes que asocian la musculatura con “algo masculino”, o “no deseado”. De acuerdo con la atleta, el desarrollar fuerza no solo mejora la apariencia física, sino que genera múltiples beneficios integrales para la salud, como: articulaciones y huesos fortalecidos, mayor movilidad y menor riesgo de lesiones, lo que permite afrontar los retos de la vida diaria con seguridad y eficiencia.

Salud, metabolismo y bienestar emocional

Andrea, también se dio a la tarea de explicar que el entrenamiento de fuerza impacta positivamente en la salud hormonal y metabólica, ayudando así a mejorar la sensibilidad de la insulina, reducir los niveles de cortisol, incrementar la testosterona de manera saludable y hasta contribuye en un ciclo menstrual más estable.

Autoconfianza y empoderamiento personal

Al finalizar, Andrea, reconoció que programar en el entrenamiento refuerza la autoconfianza y empodera a quienes lo practican. “Sin miedo al éxito, plebes 😉”, concluye la ex participante de Exatlón México.

