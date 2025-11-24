¡La Tentación de anoche CAMBIÓ TODO en La Granja VIP! Esto es lo más EXPLOSIVO que se dijo

En La Granja VIP, hasta la más mínima intriga puede generar enormes cambios en las alianzas, relaciones interpersonales y dinámicas de poder entre los granjeros. En la sexta Gala de Eliminación, La Tentación resultó particularmente reveladora para Kim Shantal y Eleazar Gómez, quienes ya están utilizando la información recibida para sus juegos.

Qué pasó en La Tentación durante La Gala de Eliminación del 23 de noviembre

Pocos minutos antes de saber quién sería el sexto eliminado de La Granja VIP, tres nominados sucumbieron ante La Tentación: Kim Shantal, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia.

1. "Desenmascaran" a Sergio Mori ante Kim Shantal

Kim Shantal escogió ver un post viral que la mencionaba, y le mostraron una publicación en X que le cambió toda su perspectiva del juego. "Todos contra Sergio, por fin. Ya quedó exhibida la estrategia de Sergio Mori para sacar a los que él quiere y pone su cara de 'yo no fui'", comenzaba el post. "Kim, Teo y Kike ya lo tienen bien claro, que solo han sido usados por Sergio y al fin están despertando".

La influencer quedó muy pensativa luego de ver el post y, al parecer, confirmó algo que ya sospechaba. Después de La Gala compartió la información con sus compañeros La Bea, César Doroteo y El Patrón; así, parece configurarse una nueva alianza.

2. Kike Mayagoitia descubre que Sergio Mori lo quiso nominar

Justo antes de darse a conocer que era el sexto eliminado, Kike Mayagoitia descubrió que Sergio Mori aconsejó a Lis Vega para nominarlo directamente en La Asamblea, por el beneficio del Huevo Dorado que ella tenía. En el video que le mostraron, se ve claramente que Sergio pronuncia su nombre en voz baja y a distancia para ayudar a Lis a tomar una decisión.

Aunque Kike ya no regresó con sus compañeros, Kim Shantal sí llevó esa información con los demás.

3. A Eleazar Gómez le mostraron lo que se dice de él a sus espaldas

Eleazar también escogió ver una escena de La Granja VIP donde se le mencionaba. Se trató de un momento entre El Patrón, Kike Mayagoitia y Sergio Mori hablando mal sobre él.

En el video, Kike lo tachó de vanidoso y dijo que "si le pones un espejo enfrente, deja lo que está haciendo". Sergio lo calificó de "inm&%able".

