Exatlón México “Insistir, resistir y nunca desistir”: Las palabras con las que Antonio Flores cierra su paso por la novena temporada

El atleta Antonio Flores se despide de Exatlón México con un mensaje que conmovió a sus compañeros y fanáticos, recordando que los sueños se cumplen con disciplina y perseverancia.

Una despedida llena de aprendizaje y gratitud. Así define Antonio Flores su salida de Exatlón México, tras vivir semanas intensas de esfuerzo, disciplina y emociones encontradas. El atleta aseguró que su paso por el reality fue una experiencia indescriptible, donde convivir con diferentes personalidades y disciplinas le permitió crecer como persona. “Son cosas que nunca vas a vivir afuera”, confesó. Aunque reconoció que los últimos días estuvieron llenos de ansiedad y pensamientos negativos, enfrentó su duelo final con determinación y entrega total. “Sabía que tenía que hacerlo perfecto y simplemente se dio el resultado”, señaló.

En su mensaje de despedida, agradeció a Dios, a su familia y a sus compañeros a quienes considera ahora su nueva familia, y dejó una enseñanza poderosa: “Nunca se rindan con sus sueños; háganlo con disciplina, con persistencia, insistan, resistan y nunca desistan”. Con esas palabras, Antonio Flores se despide del circuito, pero no de la inspiración que dejó en los corazones de los fans.

