Exatlón México | Avance 2 |Rosique advierte una batalla histórica con recompensa épica

La tensión en Exatlón México alcanza niveles inesperados: mientras El Equipo Rojo lucha por mantenerse en pie bajo la presión que comienza a quebrar sus estrategias, las mujeres se preparan para disputar una medalla que podría convertirse en el golpe anímico que defina la temporada; Rosique, fiel a su estilo, advierte que lo que viene será una batalla intensa, con una recompensa capaz de cambiar el rumbo de la competencia y dejar huella en la novena temporada.