Exatlón México | Avance 5 | La competencia se enciende: las mujeres enfrentan el riesgo y la competencia alcanza un nuevo límite

La competencia en Exatlón México alcanza un punto crítico esta semana. Las emociones están al límite y el ambiente se llena de tensión mientras las mujeres se enfrentan el riesgo de llegar a la temida Batalla por la Permanencia. Cada punto es vital y los equipos saben que cualquier error puede costar caro. Al mismo tiempo, El Duelo de los Enigmas promete una de sus versiones más desafiantes, elevando la adrenalina al máximo y dejando claro que en Exatlón México, la fuerza física no basta: la estrategia y el control mental serán la clave para sobrevivir.