Lupillo Rivera se burla de Belinda, quien le llamó irrelevante; así respondió el cantante de regional

Lupillo Rivera lo anunció y así está pasando, aunque parece que no habrá reacción de sus hermanos ni familiares, el impacto de sus declaraciones hizo eco con Belinda. La cantante soltó un par de frases que hicieron eco y por ello el Toro del Corrido contestó de manera sarcástica y le dio la razón a quien fuera su ex pareja. Aquí las palabras del cantante del regional mexicano.

¿Lupillo Rivera se burló de las palabras de Belinda?

Para las personas que probablemente estén descontextualizadas de esta situación, Lupillo Rivera sacó un libro titulado Tragos Amargos. En este texto el cantante expuso diversas situaciones de lo vivido en su carrera, donde por supuesto tocó su relación con Belinda, la cual ella nunca confirmó. Por eso, la cantante indicó que lo dicho por Rivera no es cierto y que ella no se detendría para hablar de personas irrelevantes.

Ante eso, el Toro del Corrido simplemente contestó con un tono sarcástico que es cierto, que él es un artista que está iniciando su carrera: “Nunca he sido grande como ellos o como ella. Sí, soy un pequeño artista que apenas va empezando, y que le eche ganas ella, ¿no? Por su lado”.

¿Lupillo Rivera y Belinda tuvieron una relación amorosa?

Aunque la artista pop no ha confirmado nada, se indica que ellos sí tuvieron una etapa amorosa. En ese sentido van las declaraciones hechas por Rivera en el libro, pues aseguró que se terminó la mentada relación por culpa de una “infidelidad” de la cantante pop. Según el músico de 53 años, él la vio tomando de la mano a otro hombre.

Sin embargo, algunos reportes de personas que conocen muy bien a Lupillo, indican que es un hombre “indomable” que no se toma en serio ninguna relación. Por ello, nunca hubo posibilidad de que lo de ambos funcionara. En ese sentido, se está a la espera de que continúen las reacciones ante las palabras del hermano de Jenni Rivera escritas en su autobiografía.