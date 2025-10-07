La Granja VIP: Ellos han sido las parejas de Kim Shantal y no sabías

La Granja VIP solamente espera el momento preciso para iniciar y en ese sentido sus participantes se están preparando para competir por triunfar en lo que se promete como una exigencia asfixiante. Por ello, la incorporación de Kim Shantal se percibe como un aporte total importante. Y en ese sentido surge la duda, ¿quiénes han sido la parejas de la influencer?

¿Quiénes fueron las parejas de Kim Shantal?

La influencer de 30 años ya tiene una larga trayectoria en los medios. Aunque su carrera tuvo un impulso importante en los medios digitales, también ha participado en distintos formatos dentro de la televisión. Tal vez el pasó que la catapultó a la fama fue sus colaboraciones con el famosos canal de YouTube de Badabun.

Y en ambas facetas dentro de la farándula mexicanas concretó relaciones amorosas. Tal vez muchos recuerdan su relación con Jonathan Becerra o su amor concretado con El Suavecito (Luis Guillén). Otros de los hombres que conquistaron su corazón fueron Jaime Castro (Jaime Malcriado) y César Pantoja.

¿Kim Shantal tiene pareja en estos momentos donde entrará a La Granja VIP?

Sí, el nombre de su pareja es Lalo Oconner (Eduardo Martínez) quien se dedica al baile y coreografía. Se conocieron desde hace 17 años pero recientemente se reencontraron y se enamoraron. Por ello, muchos esperan que se casen en breve, pues concretaron una boda falsa en julio de este año. Eso provocó mucho revuelo, pues se habrían casado en un sitio donde otra influencer había fingido su unión matrimonial.

¿Cuándo será posible ver a Kim Shantal en La Granja VIP?

A nada de concretarse el inicio de esta competencia, Kim Shantal iniciará sus actividades como granjera el próximo domingo 12 de octubre. Todo comenzará a las 20:00 horas en el tiempo del centro de México y en redes sociales podrá verse el 24/7 del reality.