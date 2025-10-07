Atletas extranjeros que han participado en Exatlón México, ¿quiénes son y cómo les fue?

Aunque Exatlón México ha sido una plataforma que impulsa el talento nacional, a lo largo de sus temporadas también ha abierto las puertas a competidores extranjeros que, con disciplina, carisma y pasión, se ganaron el cariño del público. Algunos dejaron huella con su entrega en los circuitos, otros sorprendieron por sus historias personales o su estilo competitivo único.

¿Quiénes fueron los primeros atletas extranjeros en Exatlón México?

Fue en la primera temporada, emitida entre 2017 y 2018, cuando se integraron varios participantes internacionales. Uno de los más recordados es Ilianovich “Nano” Chalo, experto en artes marciales mixtas, originario de Venezuela, quien defendió los colores del Equipo Azul, los Contendientes.

Junto a Nano Chalo, llegaron también rostros conocidos de otros países. Manoly Díaz, ciclista y modelo nacida en Cuba, se integró a los Contendientes, pero su paso fue breve. Por el lado de los Famosos, el Equipo Rojo tuvo a tres figuras extranjeras: Lis Vega, reconocida actriz y bailarina cubana; Natalia Valenzuela, presentadora de televisión colombiana; y Matías Vuoso, exfutbolista nacido en Argentina y naturalizado mexicano, quien también formó parte del Equipo Rojo. Aunque su participación fue corta, dejaron su huella en la historia del reality.

¿Quién regresó a las playas de Exatlón México años después?

Cinco años más tarde, en la séptima temporada, el “Niño Ninja” volvió. Ilianovich Chalo regresó como refuerzo del Equipo Azul durante una edición marcada por el regreso de leyendas y nuevos talentos. Aunque su estadía no se prolongó tanto como en su primera aparición, demostró que su espíritu combativo y experiencia seguían intactos.

La mayoría de los competidores han sido mexicanos, aunque en algunos casos con ascendencia o doble nacionalidad, sin dejar de representar a México dentro del programa. Tal es el caso de Fiona Bernal, quien nació en Argentina, pero desde muy pequeña se mudó a Quintana Roo, por lo que se considera 100% mexicana.

Durante la Temporada 9, en el Equipo Azul compite una atleta originaria de Honduras. Nos referimos a Paola Peña, quien nació en San Pedro Sula.