Mujer fue apodada Lady Pizza por recibir su orden fría: video

La cotidianidad del video hizo que las personas rápidamente se identificaran con una situación así. Esta mujer se notó claramente frustrada al recibir las pizzas que encargó en un establecimiento de cadenas de pizzas muy conocidas. Ante eso, la gente no tardó en apodar a esta persona Lady Pizza, quien descargó sus frustraciones sobre la empleada que le atendió en el mostrador.

Te puede interesar - ¿Por qué esta mujer recibió el apodo de Lady Polanco?

Te puede interesar - ¿Por qué apodaron Lady Medicores a esta mujer?

¿Por qué Lady Pizza agredió a la persona que le atendió?

En el video publicado por un periodista en ‘X’ se viralizó el momento exacto donde una clienta se acerca al mostrador para recibir su pedido de pizzas. Sin embargo, la situación se mostró tensa porque la clienta empezó a gritarle a la chica que le atendió. Le insultó y le dijo que estaba recibiendo un mal servicio, aunque no se percibe que la prestadora del servicio reaccionara mal, lo que permitió que no existiera más drama del normal.

Y es que parece que la persona que se termina llevando sus cajas de pizza ya llevaba esperando mucho tiempo su pedido. Por ello, cuando pasa a recibir sus productos (el pedido ya se había pagado), aprovechó para descargar su furia con la persona que estaba en ese momento atendiendo. Incluso en un momento determinado de la charla, la clienta le dice que tocara su pizza, para que viera que ya estaba totalmente fría.

📹|#VIRAL

Una mujer explotó porque -según dijo— le dieron las pizzas frías. #LadyPizza gritó, insultó y reclamó por el “mal servicio” pic.twitter.com/JrPOlslkFu — Alfredo González (@alfredolez) October 2, 2025

¿Cómo respondieron las redes sociales ante el video de Lady Pizza?

Aunque en general desaprobaron la manera tan grosera con la que se descargó esta mujer con la persona que le atendió, también se comentó que en esta cadena de pizzas regularmente existen este tipo de problemas. El problema radica en que al ser una pizzería con precios bastante accesibles, hay muchos pedidos por aplicación, lo que choca con los pedidos de las personas que van al local por sus pizzas. Es decir, la demanda es altísima y ocurre que hay mucho tiempo de espera en algunas ocasiones.