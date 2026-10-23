Natalia Alcocer le reclama a Rafa Mercadante por una TERRIBLE traición en La Granja VIP: “No nos expongas” (VIDEO)
Las reacciones tan impulsivas de Rafa ya empezaron a molestar a Natalia en La Granja VIP y lo encaró para exigirle que sea leal como lo han hecho con él.
Rafa Mercadante hizo enojar a Natalia Alcocer en La Granja VIP, pues no le pareció correcto que se pusiera a gritonearle a Kevyn Contreras, pues lo hizo justo cuando el Tío Pepe estaba dando el recorrido con Julio Camejo y cree que esto podría afectar la evaluación al Capataz. Así que le pidió que no se comporte de esta manera, pues piensa que es una forma de traicionarlos y ponerlos en evidencia para que se burlen de ellos.