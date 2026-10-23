¿Se rompe la confianza? Ivonne Montero expresa su desconcierto por la actitud de su equipo en La Granja VIP

Ivonne Montero se mostró desconcertada después de la dinámica de ayer en La Granja VIP, donde sus compañeros consideraron que ella era la integrante más débil de su equipo. La granjera reconoció que sabe que llegará el momento en que tendrán que enfrentarse entre ellos, pero no comprende por qué están tomando esa actitud desde ahora. La situación dejó a Ivonne con dudas sobre la manera en que sus compañeros la están viendo dentro de la competencia. Aunque tiene claro que la rivalidad será inevitable conforme avance el reality, parece que no esperaba sentirse señalada de esa manera por quienes actualmente comparten equipo con ella.