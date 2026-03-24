Exatlón México | Batalla Colosal | Rosique sorprende con premio musical: El equipo ganador irá a concierto de talla internacional
Un premio colosal pondrá a prueba a los atletas de Exatlón México con una recompensa llena de música.
Los atletas de Exatlón México se enfrentarán por un premio colosal que incluye una experiencia musical internacional con el sonido de David Guetta. Antonio Rosique destacó que el éxito llega al hacer lo que amas, mensaje que motivó el duelo por esta recompensa especial.