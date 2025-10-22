Exatlón México | Batalla por la Medalla | Rosique enciende la Batalla por la Medalla: “Transforma el cambio en una oportunidad”

La Batalla por la Medalla varonil ha encendido los ánimos en la novena temporada de Exatlón México. Antonio Rosique, con su característico tono de motivación, lanzó una frase que retumbó en la arena: “Transforma el cambio en una oportunidad”, impulsando a los atletas a darlo todo en uno de los duelos más exigentes y decisivos hasta ahora. Con once competidores dispuestos a dejarlo todo por una presea, la competencia se convierte en una prueba no solo física, sino también mental. Mientras algunos buscan romper su propio récord y sumar una medalla más a su trayectoria, otros ven en esta batalla la posibilidad de revertir su desempeño y recuperar la confianza perdida.