Exatlón | México | Batalla por la Medalla | Rosique lo deja claro: quien gane la medalla hoy podría asegurar un paso más en su pase a la final

La tensión se eleva en las arenas de Exatlón México con la esperada Batalla por la Medalla, donde la victoria no solo significa portar una presea, sino obtener una vida adicional dentro de la competencia. Antonio Rosique, la voz de la contienda, fue contundente al recordar a los atletas que ganar hoy podría ser la diferencia entre la gloria o la eliminación. Cada salto, lanzamiento y decisión cuenta, y la presión recae sobre quienes buscan asegurar su permanencia rumbo a la gran final.