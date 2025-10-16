¡Devastados! La desolación predomina en La Granja VIP tras la primera Asamblea: “Está cañón”

Luego de la inesperada Asamblea del miércoles que dejó a La Bea y Eleazar Gómez en la placa de nominados , La Granja VIP se llenó de un sabor agridulce debido a que las nominaciones estuvieron llenas de sorpresas, traiciones y palabras que calaron muy profundo en todas las celebridades.

¿Cómo quedaron las celebridades de La Granja VIP tras la primera Asamblea del miércoles?

Una vez que Adal Ramones le permitió a los granjeros volver a la casona para cenar y prepararse para dormir, las reacciones surgieron de forma inmediata entre los granjeros: Eleazar Gómez, por ejemplo, le pidió a sus fans que votaran por él pues todavía no quiere dejar la competencia.

Alfredo Adame y Manola Díez, por otro lado, también se dirigieron a una de las cámaras para pedir votos por sus 2 granjeros favoritos ya que consideraron que no merecen salir: “A darle duro, gracias por el apoyo, voten, voten, voten por La Bea y César Doroteo”, suplicó el llamado “Golden boy”.

Las emociones fueron notorias especialmente en los exteriores de La Granja, donde se reunieron varios “grupitos” para comentar los resultados de La Asamblea y, sobre todo, lamentar el hecho de que a La Bea le hubiera ido tan mal a pesar de que ella siempre trabajó desde el primer momento.

“Está cañón, ella sí quedó muy mal porque siempre se partió la madre”, lamentó Sandra Itzel; César Doroteo, por otra parte, estuvo de acuerdo con su compañera y aceptó que él tampoco estuvo de acuerdo con el supuesto “complot” que 4 granjeros armaron contra La Bea.

“Estuvo cardíaco”, se lamentó Manola Díez con Lola Cortés en la cocina: esta noche muy pocos granjeros quisieron cenar y, sin embargo, sí hubo reuniones en donde las jugadas de La Asamblea se colocaron entre lo más comentado de los participantes.

Como ves, La Asamblea con sus nominaciones cara a cara significó un duro golpe para el ánimo de los granjeros, quienes comprobaron que no hay que confiar de nadie ya que al momento de la verdad siempre hay traiciones y juegos inesperados... ¡la realidad los golpeó durísimo!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

