Eleazar Gómez ya esperaba nominación; ahora confía en su fandom para seguir en La Granja VIP
El granjero se vio perdido aún antes de que La Asamblea terminara... ¡quedó destrozado!
Ningún granjero le perdonó a Eleazar Gómez la trampa que hizo para ganar en una de las dinámica de La Granja VIP y esto se vio reflejado en La Asamblea del miércoles: con 5 votos en contra, el actor y cantante mexicano se convirtió en la celebridad con más nominaciones y ahora está en riesgo de salir.
¿Cómo reaccionó Eleazar Gómez a su primera nominación en La Granja VIP?
Uno a uno César Doroteo, Carolina Ross, La Bea, Kim Shantal y Sandra Itzel se lanzaron contra Eleazar Gómez en el Miércoles de Asamblea, y aunque aceptaron que aún falta mucha convivencia por delante el hecho de que hubiera hecho trampa tan pronto fue determinante para la decisión.
Eleazar supo que el ambiente estaba pesado desde un principio y esto quedó exhibido por las cámaras 24/7 de La Granja VIP que captaron cómo, en plena Asamblea, el cantante habló bastante nervioso con “El Patrón” sobre su nominación cada vez más real.
“Tengo mucha fuerza afuera, entonces pues si no me salvo voy a tener que confiar en que mis fans me salven; neta si soy el primero en salir no me gustaría (...) no me quiero adelantar, pero ya sabía que iba a estar nominado”, explicó Gómez visiblemente nervioso.
El pronóstico del granjero se cumplió y, ahora, sólo depende de los votos del fandom para permanecer en La Granja VIP: por ello su equipo digital ya comenzó a subir algunos videos para pedir votos, ¿crees que los internautas logren salvarlo o mejor elegirán a otras opciones como La Bea, César Doroteo o Alfredo Adame?
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca, así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
VIERNES - TRAICIÓN