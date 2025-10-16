Asamblea de La Granja VIP: Fans explotan en redes por nominaciones contra La Bea

La Bea se colocó entre los temas de conversación más virales de La Granja VIP la noche de este 15 de octubre luego de que se celebrara la primera Asamblea del reality en donde ella se convirtió junto con Eleazar Gómez en las celebridades con más votos en contra, algo que no le agradó mucho al fandom.

¿Cómo reaccionaron las redes a las nominaciones contra La Bea en La Asamblea de La Granja VIP?

A lo largo del día, todas las celebridades de La Granja VIP soltaron frases que dejaron entrever que Manola Díez y Eleazar Gómez se convertirían en las víctimas de La Asamblea; sin embargo, las cosas cambiaron de forma inesperada cuando muchos de los concursantes nominaron a... ¡La Bea!

Así es: a pesar de que la comediante e influencer conquistó a la audiencia con su carisma y su espontaneidad desde el primer minuto de su estancia en La Granja VIP, sus compañeros “El Patrón”, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez y Eleazar Gómez no dudaron en nominarla, algo que enfureció a los internautas porque incluso lo interpretaron como ¡un complot!

En plataformas como X e Instagram, los fans no dudaron en expresar su molestia ya que consideraron que La Bea todavía tiene mucho por ofrecer y no merece salir tan pronto de La Granja VIP... ¡ahora sólo queda confiar en el poder del fandom y los voto en línea para que la comediante permanezca en la competencia! Algunos de los comentarios que surgieron fueron:

“Bea es muy divertida y me encanta que no se deje de NADIE, con la niña no”.

“Mejor que salga Jawy, La Bea qué".

“Qué casualidad que Eleazar, Patrón, Kike y Jawy nominaron a Bea”.

“Neta??? Se fueron contra Bea??”

“Vamos a votar por La Bea para que se les quite”.

“Se pusieron de acuerdo para atacar a Bea”.

¿Quiénes salieron nominados en La Asamblea de La Granja VIP?

Además de César Doroteo y Alfredo Adame, La Bea y Eleazar Gómez se colocaron en la zona de riesgo al recibir una mayor cantidad de votos en La Asamblea... ¡hubo de todo, pero lo más notorio fueron las traiciones y el dolor de lo inesperado!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: