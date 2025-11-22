inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Rojos Remontan y Sacuden por Completo al Equipo Azul en la novena temporada

Los Rojos sorprenden con una victoria contundente y colocan a una Azul una más de sus atletas en riesgo de eliminación.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

En la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México, El Equipo Rojo dio la sorpresa con un triunfo abrumador que revirtió por completo el panorama y puso a una atleta azul en riesgo de eliminación, un resultado que comienza a nivelar la competencia y obliga a los azules a cuestionarse cómo mantener la unión dentro de su equipo tras una remontada magistral que cambió la energía del duelo.

Exatlón México
Exatlón 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×