Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Rojos Remontan y Sacuden por Completo al Equipo Azul en la novena temporada
Los Rojos sorprenden con una victoria contundente y colocan a una Azul una más de sus atletas en riesgo de eliminación.
En la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México, El Equipo Rojo dio la sorpresa con un triunfo abrumador que revirtió por completo el panorama y puso a una atleta azul en riesgo de eliminación, un resultado que comienza a nivelar la competencia y obliga a los azules a cuestionarse cómo mantener la unión dentro de su equipo tras una remontada magistral que cambió la energía del duelo.
