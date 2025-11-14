Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Cuatro hombres al borde del abismo: Así se vive la Batalla por la Supervivencia en Exatlón México

La Batalla por la Supervivencia en Exatlón México promete desatar uno de los episodios más tensos de la temporada, pues con José ya oficializado como el primer hombre en riesgo, la arena se convierte en un campo decisivo donde cada punto puede significar continuar el sueño o ver cómo se desmorona; esta noche se definirá quiénes se unirán a él, completando el temido grupo de cuatro atletas que el domingo se enfrentarán al riesgo real de eliminación.