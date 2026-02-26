Exatlón México | Batalla por La Ventaja | “Operación Gamer” en la novena temporada: La ventaja que puede cambiar la semana
“En cada nivel hay un reto”, advierte Antonio Rosique al presentar “Operación Gamer” en Exatlón México.
“Operación Gamer” llega a Exatlón México como una recompensa especial. Antonio Rosique explicó que el equipo ganador vivirá una semana con experiencias inspiradas en videojuegos, una ventaja clave de entretenimiento y relajación que podría influir en su rendimiento competitivo.