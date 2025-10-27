Exatlón México | Batalla por La Ventaja | ¡Los hombres en la cuerda floja! la Ventaja podría cambiarlo todo
La tensión se siente en el aire. En Exatlón México, los hombres están en la mira y la Batalla por la Ventaja se ha convertido en la última oportunidad para asegurar su permanencia rumbo a la gran final.
El escenario en Exatlón México está más encendido que nunca. Esta noche, los atletas varones se enfrentan en La Batalla por la Ventaja, un duelo clave que podría definir su futuro dentro de la competencia. El equipo que logre alzarse con la victoria obtendrá una vida extra, un recurso vital para la temida eliminación del domingo.
Galerías y Notas Azteca UNO