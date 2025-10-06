Exatlón México | Batalla por la Ventaja | Las sorpresas no se hacen esperar y los atletas tienen que darlo todo para recuperar la energía

La segunda semana de Exatlón México arranca con una emocionante “Batalla por La Ventaja”, marcada por la llegada del primer refuerzo del Equipo Azul. Después de una dolorosa derrota que los dejó con un integrante menos, los atletas azules reciben esta noticia como un impulso renovador para retomar su fuerza y equilibrio dentro de la competencia. La incorporación del nuevo miembro no solo representa una oportunidad táctica, sino también un renacer de energía que podría cambiar el rumbo del equipo en la novena temporada. Mientras tanto, El Equipo Rojo observa atento, consciente de que una nueva amenaza podría emerger en los próximos circuitos.