Exatlón México | Batalla por La VIlla 360 | El descanso está en juego: El Equipo Rojo y Equipo Azul se enfrentan en una intensa guerra
La Villa 360 está en juego y El Equipo Rojo quiere romper al Equipo Azul en una batalla que podría cambiarlo todo dentro de Exatlón México.
La tensión en Exatlón México alcanza su punto más alto con La Batalla por La Villa 360, una de las competencias más esperadas de la semana. El Equipo Rojo, decidido a recuperar terreno, llega con toda la intensidad y busca llevar al Equipo Azul al límite físico y mental para quedarse con la codiciada estancia de descanso.
Galerías y Notas Azteca UNO