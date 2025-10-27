Exatlón México | Batalla por la Villa 360 | Los Rojos defienden su reinado, pero los Azules preparan un ataque que podría cambiarlo todo

La tensión se respira en las playas de Exatlón México. La Batalla por la Villa 360 ha puesto en juego algo más que comodidad: el orgullo y la supervivencia mental de los atletas. El Equipo Rojo, decidido a mantener su dominio, enfrenta a un Equipo Azul que no piensa rendirse. Con la presentación de su arma secreta, las misteriosas “Máscaras del Poder”, los azules buscan equilibrar el juego y recuperar el control del espacio más codiciado de Exatlón México. Mientras tanto, los Rojos confían en su conexión y fuerza colectiva para resistir los embates.