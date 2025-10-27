Exatlón México | Batalla por la Villa 360 | Los Rojos defienden su reinado, pero los Azules preparan un ataque que podría cambiarlo todo
La Villa 360 vuelve a ser el escenario del enfrentamiento más tenso de la semana. Los Rojos quieren defender su trono, mientras los Azules recurren a una estrategia inesperada: las enigmáticas “Máscaras del Poder”.
La tensión se respira en las playas de Exatlón México. La Batalla por la Villa 360 ha puesto en juego algo más que comodidad: el orgullo y la supervivencia mental de los atletas. El Equipo Rojo, decidido a mantener su dominio, enfrenta a un Equipo Azul que no piensa rendirse. Con la presentación de su arma secreta, las misteriosas “Máscaras del Poder”, los azules buscan equilibrar el juego y recuperar el control del espacio más codiciado de Exatlón México. Mientras tanto, los Rojos confían en su conexión y fuerza colectiva para resistir los embates.
