Exatlón México | Batalla por la Villa 360 | Semana 19 en tensión total: Azules defienden y Rojos llegan listos para arrebatarla

La Semana 19 de Exatlón México arranca con tensión total, ya que La Villa 360 vuelve a estar en juego, con los Azules decididos a defender su territorio mientras los Rojos llegan con todo para atacar, en un duelo donde cualquier cosa puede pasar y ambas escuadras se muestran más motivadas que nunca tras la Gran Final del Draft Femenil de esta novena temporada.