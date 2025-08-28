Vicente Fernández Jr. revela el género de su bebé y busca que nazca el mismo día que su padre

La familia Fernández está de fiesta. Vicente Fernández Jr. compartió con gran emoción que él y su esposa, Mariana González, esperan a su primera hija en común, una noticia que ha llenado de alegría a la pareja y a sus seguidores. Durante una entrevista en Venga la Alegría, el cantante confirmó que el bebé será una niña y explicó que, por ese motivo, decidió vestir una sudadera y gorra color rosa para simbolizar su felicidad.

El intérprete confesó que lograr este embarazo significó un proceso difícil pero lleno de esperanza, ya que tuvo que revertirse una vasectomía que se había realizado años atrás. Aunque doloroso, aseguró que todo valió la pena por el deseo de formar una nueva familia con Mariana.

¿Cuándo nace la bebé de Vicente Fernández Jr. y Mariana González?

El nacimiento de la pequeña está programado por cesárea, lo que permitirá elegir la fecha exacta de su llegada. Vicente Jr. reveló que tanto él como Mariana desean que la niña nazca el 17 de febrero, día en que su padre, el recordado “Charro de Huentitán”, cumpliría años. Para ellos, sería un homenaje único y un lazo simbólico con la memoria del ídolo de la música ranchera.

Actualmente, Mariana se encuentra por cumplir cinco meses de embarazo y, según contó su esposo, ha seguido con disciplina las recomendaciones médicas sobre alimentación y cuidados prenatales. La empresaria vive esta etapa con entusiasmo, cuidando cada detalle para asegurar el bienestar de su hija.

La ilusión de Vicente Jr.

El cantante ya es padre de cuatro hijos de su primer matrimonio: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda. Sin embargo, asegura que la llegada de esta nueva bebé representa un renacer en su vida personal y profesional, ya que lo motiva a construir un hogar sólido con su actual pareja.

Con la ilusión de que la pequeña llegue al mundo en una fecha tan significativa, la pareja Fernández González continúa disfrutando de esta nueva etapa que pronto los convertirá en padres de una niña.