Ya rompieron una nariz”: Tensión, empujones y caos en Exatlón México tras una Batalla Colosal explosiva

Una Batalla Colosal terminó con más drama del esperado: empujones, reclamos y una fuerte advertencia entre equipos tras revivir un episodio similar que, en el pasado, dejó una nariz rota.

El ambiente se salió de control en el más reciente episodio de Exatlón México 2025, cuando la Batalla Colosal derivó en un momento de máxima tensión entre los atletas del Equipo Azul y El Equipo Rojo. Todo comenzó cuando Alejandro continuó lanzando discos tras finalizar su circuito contra Villaluz, lo que generó confusión en la pista y terminó con integrantes del equipo rojo ingresando al área de competencia mientras aún se desarrollaba la jugada.

