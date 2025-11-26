¡Atención, fans de Exatlón México! El Otro Lado de Los Realities quiere escucharte

Acompáñanos en El Otro Lado de los Realities con Chicken y Diana Laura, donde las charlas son tan intensas como los desafíos en Exatlón México. Prepárate para:

Debatir sin filtros: analiza las jugadas más atrevidas y pon a prueba tu criterio.

Revelar secretos explosivos: entérate de detalles que ni el fuego puede ocultar.

Demostrar tu rol: ¿eres Equipo Azul o Equipo Rojo?

¡No te quedes en la línea de salida! Comparte tu punto de vista, lanza teorías espectaculares y conviértete en protagonista de la conversación que arrasa en redes.

Te esperamos en El Otro Lado de los Realities.

Para asistir y participar activamente en El Otro Lado de los Realities, necesitas cumplir con los siguientes requisitos: