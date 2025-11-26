¡Atención, fans de Exatlón México! El Otro Lado de Los Realities quiere escucharte
¿Eres de los que no se aguantan las ganas de expresar su opinión sobre Exatlón México de esta temporada? ¡Entonces esto es para ti!
Acompáñanos en El Otro Lado de los Realities con Chicken y Diana Laura, donde las charlas son tan intensas como los desafíos en Exatlón México. Prepárate para:
- Debatir sin filtros: analiza las jugadas más atrevidas y pon a prueba tu criterio.
- Revelar secretos explosivos: entérate de detalles que ni el fuego puede ocultar.
- Demostrar tu rol: ¿eres Equipo Azul o Equipo Rojo?
¡No te quedes en la línea de salida! Comparte tu punto de vista, lanza teorías espectaculares y conviértete en protagonista de la conversación que arrasa en redes.
Te esperamos en El Otro Lado de los Realities.
Para asistir y participar activamente en El Otro Lado de los Realities, necesitas cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener más de 18 años.
- Conocer y ser fan de Exatlón México
- Vivir en la Ciudad de México.