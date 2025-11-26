Hacen revelación de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera tras la muerte de la actriz

La muerte de la actriz Gabriela Michel ha generado mucho ruido entre los usuarios, no solo por temas de su vida personal, también por haber sido una importante figura, haciendo relevantes doblajes de personajes muy reconocidos dentro de la televisión y el cine.

Ante su lamentable deceso, se ha hecho una importante revelación sobre la relación que tuvo con Jorge Alberto Aguilera, otro importante actor de doblaje con quien tuvo a sus dos hijas. No te pierdas todos los detalles que tenemos para ti a continuación.

¿Cómo fue el romance de Jorge Alberto Aguilera?

La gran revelación que se hizo sobre los actores fue la forma en que ambos se conocieron y la forma en que inició su romance. Jorge Alberto Aguilera, durante una entrevista con Matilde Obregón, explicó cómo fue su historia junto a Gabriela Michel.

Mencionando que se conocieron en los años 80 en el área laboral, pero posteriormente sus caminos se unieron nuevamente cuando ambos trabajaron en el reconocido programa de Chabelo. Gabriela Michel era directora de escena, y Jorge fue el locutor por recomendación de ella.

Desde ese momento de una amistad, comenzó a nacer un romance entre ellos; al poco tiempo fueron novios, teniendo una relación de 32 años, de donde nacieron sus hijas Michelle y Chiara Aguilera, siendo las medias hermanas de Aislin Derbez, la primera hija de la actriz que tuvo con Eugenio Derbez. Las declaraciones se hicieron antes de la muerte de la actriz.

¿Qué pasó con Gabriela Michel?

En la entrevista que se realizó antes de la muerte de la actriz, se sabe que su relación con Jorge Alberto Aguilera ya había terminado, pero dicho desenlace se había realizado con mucho respeto y ambos siguen viéndose con total normalidad.

El 24 de noviembre del 2025, se anunció el lamentable fallecimiento de Gabriela Michel, causado por un infarto a los 65 años en una casa de asistencia, lugar donde ella recibía atención médica constante. La noticia sigue conmocionando al público, generando muchos mensajes de luto.