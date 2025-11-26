Andrea Magaña cautiva a sus fans con “las fotos que nunca subió” y muestra una faceta de autoconocimiento para su fans

La exatleta y modelo fitness Andrea Magaña volvió a sacudir a las redes sociales al compartir una serie de fotografías, las cuales en sus palabras “nunca subió, pero se sentía bonita”. Solo basto esta publicación para que la exparticipante de Exatlón Draft: El Ascenso cautivará a sus cientos de fans, si no que también dejó en evidencia que la modelo atraviesa una nueva etapa personal llena de brillo, después de su paso por el programa.

Andrea Una figura destacada del Draft: disciplina, fuerza y autenticidad

Andrea Magaña se ganó el cariño de todos los seguidores del reality deportivo más demandante de los últimos años, gracias no solo a sus capacidades físicas y su naturalidad frente a las cámaras, pues a diferencia de otros competidores, Andrea supo mantener una imagen transparente, que mantiene hoy en día siendo un referente del universo fitness y por supuesto una de las participantes más recordadas de La Gran Familia de Exatlón.

¿Qué ha pasado con Andrea Magaña?

Desde su salida del programa, Andrea ha mantenido una carrera sólida dentro de las redes sociales, lugar en el que comparte rutinas de entrenamiento, consejos de bienestar y contenido pensado para impulsar y motivar a su comunidad.

¿Qué son las fotos “inéditas” de Andrea?

Andrea, desde su perfil personal, posteó una serie de fotografías, en donde, lejos de producciones elaboradas, muestra una faceta real y espontánea de su día a día.

En las fotografías compartidas por Andrea, se puede observar a una mujer, completa, fuerte, segura y natural, perfectamente acompañada con la frase: “Las fotos que nunca subí, pero me sentía bonita”.

Es con ese cierre que Andrea, demuestra que detrás de todo el proceso, el cansancio y los retos usuarios, existe una mujer real, que siente, ríe y llora y que sobre todo se antepone a todo problema para siempre brillar.