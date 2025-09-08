¿Ya sabes cuándo y dónde ver Exatlón Draft El Ascenso? No te pierdas ni un minuto de esta gran competencia.

Toda fecha llega a su límite y Exatlón Draft El Ascenso ya está aquí, con una fase inédita que pondrá a prueba a 24 aspirantes en búsqueda de obtener su lugar para la próxima temporada de Exatlón México. No te pierdas nada de esta gran competencia de lunes a viernes en punto de las 7:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. Por Azteca UNO.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Exatlón Draft El Ascenso?

La espera terminó. Los fanáticos de la competencia deportiva más desafiante de la televisión ya cuentan las horas para el gran estreno de Exatlón Draft El Ascenso, una fase que pondrá a prueba a 24 aspirantes en búsqueda por obtener un lugar en la próxima temporada de Exatlón México. Este lunes 8 de septiembre de 2025 a las 7:30 p.m. es la fecha oficial para que inicie la gran competencia, por Azteca UNO.

¿Qué es Exatlón Draft El Ascenso?

A diferencia de una temporada de Exatlón México, en Exatlón Draft El Ascenso, se vive una especie de filtro, en donde los atletas pondrán a prueba tanto sus habilidades físicas, como mentales, para asegurar su lugar en la próxima temporada de Exatlón México. En esta ocasión serán solo 12 atletas los que buscarán avanzar bajo la mirada de La Máxima Autoridad, en diversos encuentros llenos de adrenalina, pasión, velocidad y mucha emoción.

¿Cuándo estrena Exatlón Draft El Ascenso?

Hoy 8 de septiembre de 2025, a las 7:30 p.m, es la fecha oficial de arranque para Exatlón Draft El Ascenso, por Azteca UNO. Hora en la que los televidentes del programa podrán vivir una montaña de emociones con todas las pruebas que llevará al límite a cada participante.

Recuerda que podrás disfrutar de Exatlón Draft El Ascenso por Azteca UNO, también puedes disfrutar de toda la emoción por, el sitio web oficial, y todas nuestras redes sociales oficiales, donde podrás encontrar contenido exclusivo, análisis, entrevistas y repeticiones de los momentos más emocionantes para que no te pierdas ningún detalle.

Batallas Blancos vs. Negros, donde se definirá quiénes logran el ascenso

Circuitos diseñados para medir la fuerza, la velocidad y la estrategia de los atletas de alto rendimiento que deben demostrar con cada prueba que están listos para formar parte de la historia de Exatlón México.

