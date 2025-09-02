Antonio Rosique, no solo ha conquistado los circuitos de Exatlón México, gracia a su fuerte presencia y la energía que lo caracteriza, sino también se ha sabido consolidar como una institución en temas deportivos, gracias a su extensa trayectoria y su pasión por el conocimiento, como lo demostró el día de ayer al hablar en ingles, español y dirigirse a los atletas en rumano, lo que sorprendió a los fans y a los mismos atletas.

La trayectoria de Antonio Rosique.

El narrador y conductor de TV Azteca, Antonio Rosique estudió Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, además cursó un MBA en Football Industries, dentro de la Universidad de Liverpool Reino Unido. Dentro de su carrera Rosique, se desempeñó como corresponsal internacional, cubriendo eventos como la Copa del Mundo 2006.

¿Qué idiomas domina Antonio Rosique?

Es gracias a su amplia trayectoria que Rosique ha demostrado su dominio en el idioma inglés, además de su nativo español, pero lo que sorprendió a sus seguidores fue que el día de ayer, durante la transmisión del primer capítulo del Exatlon CUP, Rosique habló en rumano, demostrando su compromiso con los atletas y con el programa.

Rosique cómo La Máxima Autoridad de Exatlón

Antonio Rosque mantiene un récord de haber narrado más de 27 mil carreras dentro de Exatlón, cifras que crecerán aproximante con transmisión de Exatlón CUP, contienda deportiva donde se enfrentarán México, Alemania, Hungría, Rumania y Estados Unidos, lo que consolida su presencia como el rostro de una de la competencia deportivas más importantes de la actualidad, al enfrentar a atletas de alto rendimiento de diferentes disciplinas en un entorno de máximo esfuerzo físico y mental.

Cabe destacar que La Máxima Autoridad de Exatlón, es una persona apasionada que ha explorado y empleado sus horizontes, a no solo convertirse en una figura clave del programa, sino del deporte mismo y hasta la literatura.

