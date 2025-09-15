Exatlón Draft El Ascenso | Los ganadores no esperan un golpe de suerte. Rosique recibe a los aspirantes y pone en juego la ventaja de la Villa 360

La Villa 360 vuelve a estar en juego y la tensión se siente en cada movimiento. Mientras El Equipo Blanco se aferra a su posición, el Equipo Negro sale con todo en busca de la ventaja. En una jornada intensa, Alexis se convierte en la figura clave al asegurar el triunfo para su equipo, marcando un momento decisivo en la batalla por el control estratégico de la competencia.

