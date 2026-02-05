Exatlón México | Draft Femenil |Rosique lanza advertencia en el Draft Femenil: HOY cualquiera puede ganar el boleto para la décima temporada

En Exatlón México, la presión llegó al límite cuando Antonio Rosique advirtió a las cuatro aspirantes que se enfrentarán por el boleto rumbo a la décima temporada, dejando claro que aunque algunas ya cuentan con vidas extra, esta contienda será totalmente individual y todas arrancarán con tres vidas más lo acumulado en la semana, por lo que el resultado sigue abierto y cualquiera podría ganar.