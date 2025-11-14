Exatlón México | Duelo de Eliminación | Todo puede pasar: un azul y un rojo en riesgo… ¿quién caerá primero?

El Duelo de Eliminación en Exatlón México se perfila como uno de los más impredecibles de la temporada, luego de que, en una jornada cargada de emociones, El Equipo Azul lograra poner a un atleta rojo en riesgo, nivelando la balanza y encendiendo la tensión entre ambos equipos, pues ahora cualquiera podría perder a uno de sus integrantes este domingo; los atletas saben que caer en riesgo no significa el final del juego.