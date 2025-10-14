Exatlón México | Duelo de lo Enigmas | ¡Rosique sorprende a todos! Una cuarta interrogante revela la llegada de un nuevo refuerzo

La tensión en Exatlón México alcanzó un nuevo nivel durante El Duelo de los Enigmas, cuando Antonio Rosique sorprendió a todos al plantear una cuarta interrogante que dejó a los atletas y fanáticos en completo suspenso. En medio del misterio, el conductor reveló que un nuevo refuerzo llegaría a la novena temporada, cambiando por completo la dinámica dentro de la competencia. La sorpresa se confirmó al anunciar la llegada de Valery Carranza, una atleta de gran trayectoria en el futbol bandera, quien se unirá al Equipo Azul para reforzar sus filas y demostrar por qué fue elegida como una de las nuevas promesas del Exatlón