Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Sanciones para los Azules y sorpresa total: Llega nuevo refuerzo

El Duelo de los Enigmas en Exatlón México dejó una fuerte sacudida para El Equipo Azul, pues Antonio Rosique anunció sanciones disciplinarias por sus reiteradas faltas al reglamento al permanecer practicando en la línea del circuito después de finalizar los juegos, una regla que habían estado rompiendo a lo largo de la temporada; sin embargo, en medio del castigo, llegó también una noticia que cambia el rumbo del equipo: la incorporación de un nuevo refuerzo azul, una pieza fresca que promete recuperar equilibrio y reforzar la estrategia para las próximas batallas dentro de la novena temporada.