¡Confirmado! Natali Brito regresa a Exatlón México como el nuevo refuerzo azul tras la salida de Vanessa

Sin duda la salida de Vanessa dejó en El Equipo Azul y en la novena temporada de Exatlon México un gran vacío difícil de llenar, pero dentro de la competencia nada se detiene y es ahora cuando se ha confirmado la llegada de Natali Brito, atleta mexicana que obligará a los equipos a reacomodar las estrategias.

¿Quién es Natali Brito? La atleta que vuelve para cambiar el rumbo del Equipo Azul

Originaria de Acapulco, Guerrero, Natali Brito, cuenta con una trayectoria consolidada como velocista mexicana. Además, Natali cuenta con una licenciatura en Diseño Gráfico, lo que la convierte en una atleta con grandes habilidades y desempeño.

Natali Brito

¿Cuáles son los logros de Natali?

Entre sus logros más importantes se encuentran:



Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014.

Noveno lugar en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

Medalla de plata en el Mundial Universitario de Taipeí, Taiwán.

Además, Natali formó parte de la segunda temporada de Exatlón México, donde destacó por su velocidad, disciplina y carácter competitivo, por lo que su regreso representa un gran impulso para el Equipo Azul al ser una atleta experimentada.

Su llegada tras la salida de Vanessa: un movimiento clave para los azules

Debemos recordar que Natli, llegó a la novena temporada tras la salida de Vanessa, dando una bocanada a los fans del equipo azul, al ser Natali una atleta experimentada dentro de los circuitos de Exatlón México.

Para los fans del reality deportivo más demandante de México, Natali llega no sólo con gran potencia física, sino también con un gran temple que la convierte en una potencial amenaza para el Equipo Rojo.

Expectativas altas para su segunda oportunidad en Exatlón

Aunque las victorias entre semana del Equipo Azul los mantiene fuertes, las eliminaciones de los domingos se han llevado a más de sus integrantes, por lo que la llegada de Natali, podría representar el cambio necesario para que la escuadra pueda dominar en todas las competencias y dejar en claro por qué son la escuadra favorita de muchos.

