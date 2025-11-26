Exatlón México: ¿Quién gana la zona de peligro hoy martes 25 de noviembre?

La novena temporada de Exatlón México ha iniciado con un marcador empatado, y es que los atletas del equipo Rojo pudieron ganar el Juego por la Ventaja con la que inició este nuevo ciclo en las playas de República Dominicana; sin embargo, los Azules bajo el liderazgo de Katia, defendieron la Villa 360 con un marcador de 8-4, siendo Edna la que no pudo darle vida a los Escarlatas.

Como bien dice Antonio Rosique, el reality show debe continuar, este martes 25 de noviembre se llevó a cabo la pugna y fueron los atletas del equipo Azul, quienes pudieron llevarse dicha competencia, la cual estuvo a flor de piel, ya que la competencia entre Escarlatas y Celestes ha dado mucho de qué hablar en la presente campaña.

¿Quién es el atleta que entró a la Zona de Peligro?

En este sentido, el sentenciado que deberá ir al Duelo de Eliminación y pelear para no salir de esta nueva aventura en las playas del país caribeño. Recordemos que, Thunder había comentado que ya no volvería, pero sus ganas de competir y de querer hacer historia para ganar un título del programa sigue latente.

Koke Guerrero enojado porque siguen perdiendo a compañeros

Koke Guerrero y Adrián Leo fueron los pesos pesados que se mostraron bastantes inconformes con la salida de sus compañeros, y dijeron que tienen que ganar, ya que esa es la única manera en que podrán hacerles frente a sus enemigos, quienes los sobrepasan en el tema numérico.

¿Quién fue la eliminada de la semana 8 de la novena temporada de Exatlón México?

Vanessa fue la quinta mujer eliminada del equipo Azul en Exatlón México, su salida se dio el pasado domingo 23 de noviembre. Con ello el team comandado por Koke Guerrero se quedan con 10 integrantes, mientras que, los Escarlatas acumulan 12 deportistas, y con pesos pesados como Mati Álvarez, Humberto Noriega, Heber Gallegos y Paulette Gallardo.