La Bea recuerda el inicio de su miedo a los caballos: ¿podrá cuidarlos en La Granja VIP?

La Bea está dispuesta a todo con tal de cumplir con su trabajo en La Granja VIP , ¡hasta a cuidar a los caballos a pesar de que les tiene mucho miedo!, ¿pero por qué les teme a estos animales? Esto fue lo que una de las granjeras más queridas por el público reveló a las cámaras 24/7 del reality.

¿Por qué La Bea le tiene miedo a los caballos?

Mientras se arreglaba en el tocador de La Granja VIP previo a la Gala de este Martes de Nominación, La Bea se sinceró con sus seguidores y recordó cómo le fue en la mañana con su primer contacto cercano con los caballos, sobre todo con el explosivo Hidalgo.

"Como pudieron ver, esta semana voy a estar cuidando a los caballos junto con Lis, la verdad sí son animalitos que me imponen mucho, me dan mucho temor, los respeto mucho porque cuando era niña una vez mi hermano se subió a un caballo y lo tiró (…) sí me he subido a los caballos y así, pero siempre ha sido muy de lejitos la verdad", reconoció.

A pesar de este trauma de la infancia, las cámaras 24/7 captaron a La Bea y a Lis Vega en la caballeriza de La Granja VIP más que dispuestas a cumplir con su trabajo y poniendo mucha atención a los tips de Sergio Mayer Mori, quien les aconsejó sobre todo acercarse a Hidalgo con mucha seguridad.

En medio de todas las especulaciones por conocer a los 2 granjeros que subirán al Duelo de Nominación , La Bea tiene otras prioridades en su mente además de la estrategia: ¡darle el mejor trato a los caballos!

"Esta semana los tengo que cepillar, tengo que sacarlos y todo, entonces vamos viendo qué pex", concluyó La Bea.

