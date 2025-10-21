inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Todo o nada: el Equipo Rojo apuesta su última carta en el Duelo de los Enigma

El Duelo de los Enigmas promete una noche de alto voltaje. Mientras el Equipo Azul se muestra confiado, el Equipo Rojo enfrenta su última oportunidad para cambiar el rumbo y volver a creer en la victoria.

Esta noche, Exatlón México se prepara para uno de los enfrentamientos más esperados de la semana: el Duelo de los Enigmas. Con premios que despiertan la emoción de los atletas, El Equipo Rojo llega con la presión al límite tras varias derrotas consecutivas y la reciente salida de Aristeo, un golpe que afectó su estabilidad emocional y competitiva.

