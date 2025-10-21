Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Todo o nada: el Equipo Rojo apuesta su última carta en el Duelo de los Enigma

Esta noche, Exatlón México se prepara para uno de los enfrentamientos más esperados de la semana: el Duelo de los Enigmas. Con premios que despiertan la emoción de los atletas, El Equipo Rojo llega con la presión al límite tras varias derrotas consecutivas y la reciente salida de Aristeo, un golpe que afectó su estabilidad emocional y competitiva.