Exatlón México | Duelo por La Ventaja | Descanso estratégico: la Súper Mesa de PingPong desata nueva batalla
El alto rendimiento también necesita pausa. Pero en Exatlón México, hasta el descanso se convierte en competencia con la Súper Mesa de PingPong en juego.
En Exatlón México, el descanso también se compite. Rosique anunció que está en juego la “Súper Mesa de Ping Pong”, un recurso especial que acompañará al equipo ganador a La Villa 360 o La Barraca Metálica. Además, recordó su pasado y talento en este juego, elevando la expectativa de una batalla diferente pero igual de intensa.