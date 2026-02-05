Natasha vs María en Exatlón México: el duelo que definirá el pase a la décima temporada de Exatlón México
En un enfrentamiento clave rumbo a la décima temporada de Exatlón México, Natasha y María protagonizaron un duelo intenso donde Natasha comenzó dominando el circuito, pero María reaccionó rápidamente para igualar el ritmo, demostrando la garra deportiva y mentalidad competitiva que la definen como una atleta de alto rendimiento.