Del friendzone al TikTok Live: ¿Qué pasará entre Karen y Antonino en el próximo En VIVO?

La historia entre Antonio y Karen se vuelve a encender y los fans de Exatlón México están al pendiente, luego de que los atletas confirmaron que compartirán un live en TikTok, en los siguientes días. Este anuncio llega después de que los fans vivieran momentos de tensión cuando Antonio le reveló sus sentimientos a la atleta, a quien no correspondió, dejando todo en una bonita amistad que los seguidores quisieran ver florecer.

El chisme renació en “El Otro Lado de los Realities”

Recordemos que el momento se volvió tendencia cuando, tras la salida de Antonio, Chicken le preguntó directamente semanas atrás sobre lo que sucedió entre él y Karen. La tensión subió de inmediato, pero Diana Laura intervino con humor para suavizar el ambiente, recordando que la famosa declaración se dio en uno de los lugares más inesperados: “el circuito del lodo” durante Exatlón Draft El Ascenso y que llevó a los atletas a una situación inesperada y con un final que no le encantó a los seguidores del reality deportivo más importante de los últimos años.

¿Qué pasó entre Antonio y Karen dentro de Exatlón?

Tras la salida de Antonio de la novena temporada, el atleta decidió hablar con honestidad y contó cómo llegó a sentirse abrumado dentro de la competencia debido a sus emociones hacia Karen. “Le pedí hablar con ella porque quería expresar mis emociones. Llegué a los circuitos y no me podía concentrar”, confesó. No obstante, las cosas no salieron como esperaba. Karen terminó llevándolo a la friendzone, y aunque él aceptó la situación con respeto, reconoció que la dinámica cambió por completo dentro de la temporada.









Antonino y Karen se verán EN VIVO y los fans ya esperan respuestas



¿Qué esperan los fans del live en TikTok?

Para los fans, el próximo encuentro entre ambos podría ser decisivo para cerrar o reabrir este capítulo. Aunque en reiteradas ocasiones los atletas han mostrado que mantienen una amistad basada en el respeto, los fans esperan que la dinámica de los atletas pueda tener un final feliz.