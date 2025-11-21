Entre lágrimas, Lis Vega agradece la experiencia de La Granja VIP y recuerda a su familia.

Lis Vega no pudo evitar que el sentimiento le surgiera durante un momento a solas en la suite del Capataz de La Granja VIP y, en medio de las lágrimas, agradeció la experiencia que le ha tocado vivir en el reality además de que le dedicó dulces mensajes a su mamá y a su hermana: ¡este fue el momento captado por las cámaras 24/7!

¿Qué dijo Lis Vega entre lágrimas en La Granja VIP?

Todo apunta a que esta semana Lis Vega logró superar la temida nominación y esto, claro, la tiene bastante tranquila y contenta ya que según sus propias palabras la experiencia de La Granja VIP le gustó tanto que no tiene ganas de salir de la competencia porque ha aprendido mucho de todo y de todos.

"Ya saliendo de aquí lo único que me voy a llevar son todas las cosas bonitas tanto de cada uno de mis compañeros como de toda esta experiencia súper maravillosa que estoy súper agradecida de estar viviendo. Dios sabe por qué me puso aquí, el plan de él es perfecto", declaró la cubana visiblemente emocionada.

Sobre su mamá y su hermana, Lis Vega se mostró ilusionada con la posibilidad de volverlas a ver ya que tiene mucho que contarles sobre lo vivido en La Granja VIP : "Mi madre hoy en día es mi mejor amiga, ya me tocará platicarle de muchas cosas lindas, sobre todo de lo que estoy viviendo con los animalitos y de lo bien que me hace estar conectando con la naturaleza".

Al final, y todavía en medio del llanto, la vedette volvió a agradecerle a todos sus seres queridos por su apoyo: "Gracias, los extraño muchísimo y que Dios me los bendiga por creer en mí", finalizó.

A pesar de todas las polémicas, Lis Vega se logró consolidar como una jugadora muy hábil que logró llegar a la mitad de la competencia de La Granja VIP con números muy prometedores... ¿será que la veremos en la final?

