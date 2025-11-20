Los 3 Pueblos Mágicos más bonitos de Tlaxcala para visitar, según la IA

Tlaxcala es un estado en el que podemos conocer todo tipo de destinos turísticos, los cuales atraen a visitantes de diversos estados o incluso de otros países. Es así que en esta ocasión hablaremos de sus Pueblos Mágicos, pequeños destinos en los que podemos desconectarnos de las ruidosas ciudades.

Usualmente, uno desea conocer los pueblitos más bonitos; es así que hemos consultado con la IA de Gemini cuáles son los 3 más encantadores, quien en cuestión de segundos nos ha proporcionado una respuesta al respecto. No te pierdas los detalles.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos más bonitos de Tlaxcala?

En el primer puesto, la IA nos recomendó Huamantla, destino que se encuentra cobijado por un impresionante volcán. Se destaca la fiesta del 14 de agosto, donde se hacen honores a la Virgen de la Caridad, donde las calles se llenan de tapetes de aserrín, una tradición que se mantiene desde hace generaciones.

Después, tenemos a Tlaxco, quien forma parte de los Pueblos Mágicos más bonitos de Tlaxcala, que se destaca por ser un territorio con raíces otomíes, donde mantienen una fuerte cultura en la creación del pulque, donde podrás probar todo tipo de sabores, descubriendo todo lo que implica la elaboración de la bebida milenaria.

Por último, tenemos a Ixtenco. Su principal atractivo reside en la fiesta del maíz que se hace en la noche del 23 de junio, encontrando granos de maíz que cubren el pueblo. Por otro lado, no te vayas sin conocer el Templo de San Juan Bautista o sus múltiples haciendas.

¿Qué tan lejos se encuentran de la CDMX?

Por suerte, para los habitantes de la CDMX, los Pueblos Mágicos más bonitos de Tlaxcala se encuentran muy cerca de la metrópoli, permitiendo que sus habitantes o los de otras entidades puedan acudir al reconocido destino en sus vacaciones o durante una escapada de fin de semana. Estos son los tiempos de traslado en coche:

Tlaxco: 2 horas y 31 minutos

Huamantla: 2 horas y 22 minutos

Ixtenco: 2 horas 26 minutos

Son tiempos que pueden disminuir o incrementar dependiendo de la velocidad del vehículo y el tránsito que se presente en las carreteras. Ahora que ya conoces las recomendaciones de la IA, aprovecha para conocerlas.