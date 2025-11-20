Sergio Mayer critica complot contra Alfredo Adame en La Granja VIP: “Trae información de todos”

Sergio Mayer, el actor que se mantiene muy al tanto de cada decisión y estrategia que su hijo Sergio Mayer Mori toma al interior de La Granja VIP, causó mucho revuelo en redes sociales cuando criticó el "complot" que todas las celebridades armaron contra Alfredo Adame... ¡dejó claro que no lo defiende, pero tampoco estuvo bien el actuar de La Familia!

¿Qué dijo Sergio Mayer de la estrategia contra Alfredo Adame en La Granja VIP?

La Asamblea de ayer miércoles 19 de noviembre estuvo marcada por una nominación masiva en contra de Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori que de inmediato encendió los ánimos tanto al interior de La Granja VIP como en redes sociales, sobre todo porque todas las celebridades se lanzaron en contra del "Golden boy" con el mismo argumento: su supuesta falta de respeto a La Bea.

Sergio Mayer, el papá del nominado Sergio Mayer Mori, no pudo evitar sumarse a la controversia y en un encuentro con medios de comunicación disponible en TikTok criticó fuertemente el hecho de que todos se hubieran puesto de acuerdo para atacar a Alfredo Adame ya que podrían toparse con sorpresas desagradables tal y como le pasó a "El Patrón".

"Tienen que entender que si se meten con Adame ese es su estilo, esa es su forma y además trae información de todos, ¿eh? Se documenta bien y tiene una lengua...", advirtió.

Para Sergio Mayer, todos deberían ser conscientes de que están en un reality donde no hay nada seguro, además de que hay que tomar en cuenta que el “Golden boy” es un estratega muy hábil: "Yo no estoy a favor de Adame, pero tampoco pueden eso que hicieron de 'todos contra Adame porque a las mujeres no se les habla así', si entraste a un reality... ¡vámonos!", advirtió.

Este jueves tendrá lugar la competencia de Salvación en la que uno de los 5 nominados de la semana saldrá de la zona de riesgo... ¿Alfredo Adame obtendrá este beneficio para darle una cachetada con guante blanco a sus compañeros? ¡No te pierdas la Gala este jueves 20 de noviembre a las 09:00 de la noche en Azteca UNO!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: