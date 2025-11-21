¡De no creerse! Detienen a papá de jugador del América por presunto robo y las redes reaccionan

Este jueves se hizo público que el papá de un jugador del América habría sido detenido en el Estado de México ya que junto a una banda criminal robaron un camión de mercancía de ropa deportiva, hecho que ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Si bien, se sabe de la detención de Bernabé ‘N’, padre de Diego Arriaga perteneciente a la plantilla Sub-23, algunos medios locales han especulado que este junto a la banda delictiva con la que se le detuvo, se ha dedicado al robo en el Valle de México operando sobre todo contra unidades de mercancía de alto valor.

¿Quién es Diego Arriaga?

Diego Arriaga ha formado parte de las divisiones inferiores del Club América y actualmente tiene 21 años.

Aunque a día de hoy el jugador es considerado como un prospecto, no ha logrado afianzar su lugar con el conjunto de Coapa, siendo que ha sido convocado como suplente para los encuentros contra Puebla (contra quien anotó), Mazatlán y León, pero el jugador del dorsal #186 no ha tenido mucha actividad.

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, durante el torneo Apertura 25-26, para la filial del América Sub-21, Diego Arriaga tuvo actividad en 13 encuentros y ha sumado 992 minutos, donde logró marcar un gol y recibió dos tarjetas amarillas.

¿Qué dicen las redes sociales?

A través de X (antes Twitter), este hecho ha ganado gran alcance, donde hay usuarios con opiniones divididas, de donde se puede leer lo siguiente:



“Jeje no sé por qué no me sorprende”

"Pongan cara de sorprendidos"

“Tenía que ser”

“Los memes son los nuevos refranes”

"Si se roban campeonatos"

"Debut y despedida"

El club no ha emitido algún comunicado respecto a la situación que podría empañar la imagen de Arriaga.

