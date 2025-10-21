El Otro Lado de Los Realities | Lágrimas, confesiones y poder: Aristeo Cázares conmovió a todos
Entre emociones, lágrimas y confesiones, “El Otro Lado de los Realities” se convirtió en el espacio donde Aristeo Cázares abrió su corazón tras su salida de Exatlón México.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
Galerías y Notas Azteca UNO